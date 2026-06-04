Украинский «полк смерти» перебросили под Сумы: чем отличилось зловещее формирование Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины стянули к селу Великая Рыбица в Сумской области дополнительные отряды 225-го отдельного штурмового полка. В народе это подразделение получило мрачное прозвище «полк смерти» из-за огромных потерь среди личного состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что переброска происходит на фоне серьезных проблем у 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая несет колоссальные потери на берегу реки Псел. Новые подразделения уже прибыли в Сумской район, где также понесли потери.

Источник пояснил, почему полк получил такое зловещее название. Дело не только в большом количестве убитых и пропавших без вести боевиков. Известно, что военнослужащие этого формирования промышляли похищениями своих же сослуживцев из других частей и удерживали их в подвалах.

Тем временем, судя по публикуемым на Украине некрологам, серьезный урон в приграничье несет и 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ. По данным российских силовых структур, это подразделение изначально комплектовалось так называемой «золотой молодежью». Однако даже это не спасает бригаду от существенных потерь в Сумской области.