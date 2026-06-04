Захарова: Москва и Будапешт имеют хорошие перспективы для сотрудничества Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы и Будапешта есть хорошие перспективы для совместной работы в самых разных сферах. Этим дипломат поделилась на Петербургском международном экономическом форуме.

«У наших стран — это, по-моему, очевидно — хорошие перспективы для дальнейшего сотрудничества в самых разных областях», — уточнила Захарова.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко добавил, что у Венгрии уже есть полноценная основа для выстраивания сбалансированных отношений с Москвой. По мнению дипломата, Будапешту достаточно сохранять курс, который ранее задавал бывший премьер-министр Виктор Орбан.

Александр Грушко пояснил, что сотрудничество получится полноценным, если Венгрия продолжит воздерживаться от поставок вооружений Киеву. Также, как отметил замминистра, ключевым условием является отказ от финансирования киевского режима.