СК: Около 80 человек выдвинулись в район исчезновения семьи Усольцевых Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет организовал масштабные поиски семьи Усольцевых, которая пропала в глухой тайге Красноярского края еще в прошлом году. В район исчезновения людей уже выдвинулись около восьмидесяти специалистов. Об этом сообщает региональное ГСУ СК РФ.

В ведомстве уточнили, что сейчас организованы дополнительные поисковые мероприятия. К работе привлекли спасателей, силовиков, охотоведов, добровольцев из отряда «ЛизаАлерт» и просто волонтеров.

Для прочесывания местности используют беспилотники, мощные внедорожники, мотоциклы и специальную криминалистическую технику. Следователи определили конкретные участки, где будут отрабатывать пешие маршруты.

Основное внимание сейчас уделяют направлению к Кутурчинскому Белогорью. Напомним, что именно там осенью 2025 года бесследно исчезли супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с их пятилетней дочерью.

Недавно появлялась информация, что мобильный телефон главы семейства вдруг «ожил» в зоне, где пропавших ранее не искали. Однако в СК позднее опровергли эти данные, заявив, что слухи не подтвердились.