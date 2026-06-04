Риэлтор Муравьев: на пентхаус Кобзона, продаваемый за 1 млрд рублей, будет спрос Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пентхаус Иосифа Кобзона выставили на продажу. Жилье площадью 600 м² на 16-м этаже элитного ЖК «Груббер Хаус» на Новом Арбате. Вдова артиста оценила недвижимость в миллиард рублей.

Риелтор Константин Муравьев ответил, реальная ли заявленная цена и найдется покупатель на такой объект. По словам эксперта, в данной локации стоимость квадратного метра находится в пределах 500 тысяч рублей. Это нормальная цена, а в данном случае объект с богатой историей. Ведь говорят, что близкие артиста не стали ничего менять в квартире после его смерти.

- Миллиард, то есть порядка 10 миллионов евро, за 600 квадратов в центре Москвы на Новом Арбате — это нормальная цена. И такую недвижимость хорошо покупают, — сказал риелтор aif.ru.

Говорят, что изначально Нелли Кобзон планировала сделать в квартире музей в память о муже, но потом решила продать недвижимость.

Кстати, стоимость пентхауса Иосифа Кобзона показывает, что квадратный метр недвижимости вдова оценила в 1,7 миллиона рублей. Но в контексте элитных проектов Москвы стоимость квадратного метра в отдельных пентхаусах может достигать уровней, превышающих 10 миллионов рублей, пишет Царьград.

Ранее на продажу была выставлена дача Аллы Пугачевой в Подмосковье. Изначально объект хотели продать за 152 млн рублей, но в конце мая недвижимость подешевела еще на 10 млн рублей - теперь за нее просят 99 млн рублей. Дом даже предлагали в аренду за 700 тысяч в месяц, но желающих не нашлось, пишет Газета.ru.