«Трамп отказался от Украины»: на Западе указали на роль США в конфликте Фото: REUTERS.

Американская администрация больше не считает украинское направление главным приоритетом. Госсекретарь Марко Рубио выразил обеспокоенность тем, что конфликт может выйти из-под контроля и привести к реальной эскалации. Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Дело в том, что администрация Трампа отказалась от Украины как от приоритетной задачи. Они оставили европейцам разбираться с этим. Именно Соединенные Штаты создали этот беспорядок, и в какой-то момент они будут нести ответственность за опосредованный конфликт против России, если не будут работать над миром, чтобы положить конец этому», — говорится в публикации.

Политик считает глубоко ошибочной иллюзию о том, что США могут остаться в стороне и не пострадать от последствий. Мема напомнил, что Америка сыграла ключевую провоцирующую роль в разжигании этого конфликта. Он связал это с поддержкой «цветных революций», последующим расширением НАТО на восток и масштабными поставками вооружений.

Автор заявления уверен, что ситуация может сдвинуться с мертвой точки лишь при одном условии. Как только под угрозу будут поставлены прямые интересы самих Соединенных Штатов, американское руководство начнет оказывать серьезное давление на Владимира Зеленского.

При этом Марко Рубио признавал, что Соединенные Штаты не могут считаться беспристрастным посредником в урегулировании украинского конфликта. Госсекретарь напомнил, что Вашингтон поставляет оружие Украине и вводит ограничения в отношении РФ.