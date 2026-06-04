FT: Венгрия сняла 17-месячное вето на заявку Украины на членство в ЕС Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Венгрия сняла 17-месячное вето с заявки Украины на вступление в Евросоюз. Теперь Киев сможет начать официальные переговоры о членстве в ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times.

Новое правительство в Будапеште во главе с Петером Мадьяром дало понять, что разрешит старт переговоров для Украины и соседней Молдавии.

Мадьяр пояснил, что Венгрия поддержит Киев в обмен на расширение прав венгерского меньшинства на Украине. Речь идет о языковых, образовательных и культурных гарантиях, которые обсуждались несколько недель при участии Брюсселя.

При этом недавно Петер Мадьяр вновь заявил, что его страна не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без восстановления прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Он указал на особую важность этого вопроса для Будапешта.