Исследователь Дегтерев: Усольцевых будут искать до осени, потом дело уйдет в архив Фото: Илья САВЧУК.

Исследователь Валентин Дегтерев предположил, что дело об исчезновении семьи Усольцевых имеет все шансы так и статься нераскрытым. С того момента, как семья отправилась в короткий поход в тайгу, прошло почти 10 месяцев, они ушли в конце сентября 2025 года, с тех пор никаких зацепок.

Версий много: они могли провались в пещеру, стать добычей диких животных, погибнуть от рук убийц или вымогателей, даже сбежать из страны.

- Я практически на сто процентов уверен: останки не найдут. Новые поиски продлятся до осени, а с первым снегом все прекратят, дело отправят в архив, и там оно и останется, - уверен Дегтерев в беседе с aif.ru.

Он предположил, что все улики уничтожили животные и природа, либо те, кто напал на семью обо всем позаботился. Эксперт не исключил, что исполнители преступления могут быть связаны с поселком Кутурчин и даже там находиться.

Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. Они отправились к горе недалеко от поселка Кутурчин и больше не вернулись. Возле турбазы осталась стоять их машина, а в салоне нашли крупную сумму денег.

По одной из версий, путешественники могли забраться в щель, чтобы укрыться от холода, они развели огонь в пещере и отравились угарным газом, пишет Газета.ru.

Масштабные поиски семьи возобновятся в июне. Но недавно появилась в соцсетях информация, что в 30 километрах от места пропажи семьи в красноярской тайге зафиксировали сигнал телефона Сергея Усольцева. Но поисковики отмечают, что эти сведения не соответствуют действительности, передает 360.ru.