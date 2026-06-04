BBC: пожирающий плоть паразит впервые с 1966 года обнаружен в США. Фото: Robin Loznak/GLOBAL LOOK PRESS

В США впервые с 1966 года обнаружен плотоядный паразит, питающийся теплокровными животными. Сначала его обнаружили в Мексике, теперь же он добрался и до Северной Америки. Об этом сообщает ВВС.

Первый случай был подтвержден в городе Ла-Прайор, штат Техас, примерно в 48 км от южной границы США и Мексики. Владельцы ранчо в США опасаются, что вспышка заболевания может привести к сокращению поголовья скота, снижению производства говядины и росту цен для потребителей.

Паразит может заражать людей и домашних животных, но риск для человека невелик, а случаи заражения людей редко встречаются. Эта муха не представляет угрозы для пищевой безопасности. Чаще всего заражение происходит при перемещении больных животных, поэтому Министерство сельского хозяйства США и власти Техаса создают зону обнаружения и карантина протяженностью 20 км.

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