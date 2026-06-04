В ФМБА сообщили об эффективности российской вакцины от колоректального рака

Скворцова: Вакцина «Онкопепт» вызвала необходимый иммунный ответ у пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская вакцина от колоректального рака «Онкопепт» показала первые успехи - у пациентов зафиксирован необходимый иммунный ответ. Об этом на полях ПМЭФ рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, первые пациенты начали получать препарат в конце марта - начале апреля. За два месяца наблюдений удалось собрать предварительные данные.

«Вакцина хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых побочных действий и обеспечивает тот иммунный отклик, на который мы рассчитывали», - подчеркнула Скворцова.

Руководитель ведомства уточнила, что к терапии «Онкопептом» уже отобрано более 40 человек. У всех разные стадии заболевания. Кто-то ожидает приготовления вакцины, кто-то уже проходит лечение. Препарат назначают преимущественно пациентам с метастатическим раком толстой кишки. При этом обязательными условиями при вакцинации является перенесенная операция и не менее 2-х курсов системной химиотерапии.

Оценку клинической эффективности вакцины планируют начать через три месяца после первого введения препарата.

Ранее стало известно, что экспериментальная вакцина «Амивантамаб» смогла показать свою эффективность. Она уничтожила опухоль у 15 из 102 пациентов, имеющих рак головы и шеи.