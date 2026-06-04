Финансист Темченко: невозможность копить деньги кроется в психологии человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт по личным финансам, профессор Максим Темченко объяснил, почему у одних получается копить деньги, а у других – нет. Причину нужно искать в психологии.

Для успешного формирования капитала необходимо изменить психологическое отношение к деньгам: перестать воспринимать сбережения как ограничение и начать видеть в них источник уверенности.

Как правило те, кто не имеют больших сбережений, получают удовольствие от процесса трат, они с легкостью покупают новые вещи, путешествуют и это закрепляется в сознании как приятный опыт. А вот накопления часто ассоциируются с отказом от удовольствий и воспринимаются как лишение, а не защита в трудных ситуациях. Это различие в эмоциональном восприятии мешает людям формировать заметный капитал даже при наличии знаний о финансовой грамотности.

Финансист подчеркнул, что у людей с капиталом эмоции устроены иначе. Для них трата денег — это потеря потенциального дохода, который могли бы принести инвестиции. А накопления дают чувство безопасности и уверенности в будущем.

- Накопления стоит воспринимать не как отказ от жизни, а как доступ к лучшей медицине, качественной еде, образованию и другим возможностям, — отметил Темченко в беседе с Газета.ru.

По его мнению, для успешного накопления средств нужно изменить взгляд на ситуацию: получать удовлетворение от растущих цифр на счете, а не покупок. Это начало пути к финансовой устойчивости.

Финансист Алексей Косяков в беседе с aif.ru отметил, что привычка сберегать денежные средства обычно формируется еще в юном возрасте и впоследствии сохраняется на всю жизнь. В банке фиксируют рост интереса граждан к открытию банковских вкладов и накопительных счетов, в том числе и среди представителей молодого поколения.

Планировать бюджет лучше на год вперед для стабильности, предусматривать в нем крупные покупки и перенаправлять финансы на эти цели. К тому же, регулярный анализ расходов поможет корректировать бюджет и контролировать средства. Откладывать деньги нужно сразу после получения зарплаты или любого иного дохода, пишет Царьград.