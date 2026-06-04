Экс-глава Пенсионного фонда Дагестана осужден на пожизненное за убийство

Экс-глава Пенсионного фонда Дагестана осужден пожизненно за убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экс-глава пенсионного фонда Дагестана Сагид Муртазалиев приговорен к пожизненному заключению за организацию убийства замначальника отдела по противодействию экстремизму. Об этом говорится в решении суда.

«В июле 2010 года Муртазалиев (исполняющий к тому времени должностные обязанности управляющего отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан), решил организовать убийство заместителя начальника отдела по противодействию экстремизму за вознаграждение», — сообщает Южный окружной военный суд в соцсетях.

Отмечается, что в июле 2010 года Муртазалиев договорился с представителем НВФ об убийстве и передал 3 000 000 рублей. 3 августа вооруженные члены НВФ убили заместителя начальника отдела по противодействию экстремизму в Кизляре, сделав не менее девяти выстрелов.

23 августа 2010 года в Кизляре (Дагестан) НВФ обстреляли автомобиль заместителя главы администрации, выпустив не менее 30 выстрелов из автоматического оружия. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, говорится в решении суда. В результате рассмотрения всех доказательств фигурант дела признан виновным. Ему назначено пожизненное лишение свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей.

Ранее KP.RU сообщил, что суд в Махачкале осудил бывшего главу отделения Пенсионного фонда России по Дагестану и двух его родственников, объявленных в международный розыск, за хищение более 400 млн рублей, сообщила прокуратура республики.