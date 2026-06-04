Конгресс США вынес на голосование новый пакет санкций против России

Конгресс США вынес на голосование новый пакет санкции против России Фото: REUTERS.

Нижняя палата американского Конгресса официально вынесла на рассмотрение законопроект, который предполагает ужесточение ограничений против России и увеличение военной помощи Украине. Суть инициативы заключается в том, чтобы сделать санкционное давление на Москву долгосрочным механизмом. Информацию об этом предоставил сайт палаты представителей США.

За вынесение документа на голосование проголосовали 218 конгрессменов — это был минимально необходимый для одобрения шага порог. Против выступили 204 парламентария. В самом документе содержатся меры, призванные усилить существующие санкции и закрепить их на годы вперед.

Член комитета по иностранным делам, демократ из Нью-Йорка Грегори Микс, который является одним из ключевых авторов законопроекта, сообщил, что само голосование по документу состоится уже на этой неделе.

Тем временем администрация президента США Дональда Трампа не только сохранила все санкционные ограничения, введенные при бывшем главе Белого дома Джо Байдене, но и продолжает вводить новые. Об этом напомнил глава российского МИД Сергей Лавров.