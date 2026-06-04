Победительница «Евровидения-2026» ответила Киркорову на его заявления о помощи

Фото: кадр из клипа «Bangaranga»

Певица Дара, победившая на «Евровидении-2026», ответила в своих социальных сетях на слова российского артиста Филиппа Киркорова о причастности к ее успеху на конкурсе. Дара опровергла участие Киркорова в создании ее песни для конкурса. Она сообщила, что «Bangaranga» написана на сонграйтинг-кэмпе в Софии в 2023 году.

«Спасибо за моральную поддержку, но весь успех этого проекта и результат невероятной работы принадлежит Virginia Records, Cristian Tarcea, Anna Judit Stokke Wik, Димитрису Контопулосу, Илиасу Кокотосу, Софийскому сонграйтинг-кэмпу, телеканалу БНТ, Фредерику Бенке Ридману, Кейше фон Арнольд», — резюмировала вокалистка, которая одержала победу на «Евровидении».

Ранее Киркоров заявил, что причастен к участию Дары в песенном конкурсе. Он подчеркнул, что занимался продвижением артистки. Более того, ему было грустно наблюдать, что страна не участвует в «Евровидении» из-за финансовых трудностей. Киркоров решил привлечь инвесторов, которые бы спонсировали участие артистки.