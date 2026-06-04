В Госдуме объяснили причины отсутствия Набиуллиной на заседании ПМЭФ

Макаров: Набиуллина не участвовала в сессии на ПМЭФ по объективным причинам Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пропустила сессию ПМЭФ по объективным причинам. Об этом сообщил модератор мероприятия, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Как известно, руководитель Банка РФ должна была присутствовать на встрече «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности».

Открывая дискуссию, Макаров обратил внимание на отсутствие женщин среди участников сессии. По этой причине он призвал коллег вести себя как истинные джентльмены.

«Поверьте, у Эльвиры Сахипзадовны объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствии Эльвиры Сахипзадовны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка», - в шутку сказал чиновник.

Напомним, что ПМЭФ продлится до 6 июня. Вчера был первый день форума, где были представлены передовые технологии российских разработчиков. Так, например, на площадке «Экспофорума» гостей встречала робот-танцовщица, одетая в красно-белый балетный костюм.