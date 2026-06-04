Число миллионеров и их состояние достигло рекорда в 2025 году Фото: REUTERS.

Количество миллионеров в мире и их совокупное богатство обновило исторические максимумы в 2025 году. Главные причины — хорошие показатели фондовых рынков и замедление инфляции. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на исследование.

Специалисты опросили в январе 6510 богатых людей из Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока. Выяснилось, что число миллионеров выросло на 7,9%, достигнув 25,3 миллиона человек. Их общее состояние увеличилось на 8,7%, до 98,3 триллиона долларов — это рекорд с 2018 года.

В исследовании уточнили, что к состоятельным относят людей, имеющих более миллиона долларов инвестиционных активов (без учета основного жилья). Отмечается, что ключевым драйвером роста стали фондовые рынки на фоне бума искусственного интеллекта. При этом эксперты добавили, что богатство по-прежнему очень концентрировано: 1% сверхбогатых владеет почти 35% всех средств.

Ранее стало известно, что количество миллиардеров в России выросло. Если в 2024 году в рейтинг богатейших людей мира вошло рекордное на 125 человек, то в 2026-м в мировой рейтинг Forbes попали сразу 155 россиян.