Институт SETI не нашел признаки инопланетных технологий в комете 3I/ATLAS. Фото: Giovanni Cancemi/Shutterstock/Fotodom

Институт SETI заявил, что в комете 3I/ATLAS, прибывшей из-за пределов Солнечной системы, не обнаружено признаков инопланетных технологий, пишет Scmp.com.

Это третий известный объект, попавший к нам от далекой звезды. Как и предыдущие, он имеет естественное происхождение.

Ученые провели более семи часов наблюдений вскоре после открытия кометы летом прошлого года, проанализировав почти 74 миллиона узкополосных радиосигналов. После отсева помех и сигналов, связанных с земной техникой, осталось чуть более 200 вариантов — все они, по данным SETI, «прослеживаются до технологий на поверхности Земли или наших собственных спутников на орбите».

Ранее австралийский журналист Росс Коултарт в эфире Newsnation предположил, что Дональд Трамп может в ближайшее время заявить о существовании внеземных цивилизаций. Белый дом уже консультируется с религиозными лидерами, чтобы понять, как подготовить общество к такому откровению.