В Краснодарском крае прорвало дамбу: что известно

В Славянском районе Краснодарского края введен режим ЧС из-за прорыва дамбы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Славянском районе Краснодарского края после прорыва дамбы объявлен режим чрезвычайной ситуации, начата эвакуация местных жителей. Об этом сообщает ЕДДС района на своем канале в «Макс».

«Поступила информация о проране в теле дамбы обвалования реки Кубань за СНТ "Нефтяник". Размеры прорана в ширину 25-30 м. Разлив прорана угрожает населенному пункту хутор Урма (9.5 км от прорана). Произведено оповещение населения с включением сирен», - следует из поста.

К настоящему моменту из зоны подтопления эвакуированы 17 человек. Для временного размещения пострадавших развернуты специальные пункты. Сейчас там активно принимают жителей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

На месте аварии развернута масштабная спасательная операция. В ликвидации последствий прорыва задействованы 494 человека и 25 единиц специализированной техники.

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