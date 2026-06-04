Армения выбрала «Маршрут Трампа»: соответствующее соглашение с Вашингтоном уже подписано Фото: REUTERS.

Армения нацелена не только на вступление в ЕС, но и выбирает «Маршрут Трампа». Об этом рассказали в МИД республики. Там заметили, что соотвествующее соглашение подписано.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван стремится подписать соглашение с США «Маршрут Трампа». Он отметил, что якобы видит в этом для страны новые возможности. Пашинян говорит, что условия соглашения «сделают Армению процветающей страной».

Ранее KP.RU рассказал, что в Кремле думают о намерениях Армении выйти из ЕАЭС и вступить в ЕС. Президент России Владимир Путин отметил, что для Еревана будут последствия. Например, Россия применит условия для мигрантов к гражданам Армении. Глава государства подчеркнул, что теперь все граждане Армении, которые захотят работать в России, должны будут покупать патенты.