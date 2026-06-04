Илон Маск может стать первым в истории триллионером: когда это произойдёт Фото: REUTERS.

По данным Guardian, состояние Илона Маска в ближайшее время может достичь невероятной отметки в триллион долларов. Американский бизнесмен находится на пути к тому, чтобы стать первым в истории планеты обладателем такого капитала.

Ожидается, что решающим событием станет первичное размещение акций (IPO) его космической компании SpaceX, которое может состояться уже на следующей неделе. Журналисты подсчитали, что доля Маска в этом предприятии оценивается примерно в 542 миллиарда долларов. Отмечается, что по данным Forbes, текущее состояние бизнесмена уже превысило 800 миллиардов долларов.

Грядущее IPO, по мнению экспертов, станет самым крупным в истории фондового рынка. В рамках размещения планируется продать более 555 миллионов акций по цене 135 долларов за штуку, что оценит всю компанию в 1,77 триллиона долларов. При этом сам Илон Маск не будет продавать свои ценные бумаги, и после сделки за ним останется 82,4 процента голосующих акций SpaceX.

В издании напомнили, что компания играет ключевую роль в амбициозной цели Маска по строительству «самодостаточного города на Марсе». Кроме того, SpaceX получает очень выгодные контракты от американского правительства в аэрокосмической сфере.

Параллельно с этим стало известно, что общее число миллионеров в мире и их совокупное состояние обновили исторические рекорды в 2025 году. Главными причинами такого роста аналитики называют хорошие показатели фондовых рынков и заметное замедление инфляции во многих странах.