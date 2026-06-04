Крупный российский производитель мороженого запустил процесс ликвидации: что случилось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России ликвидируют крупнейшего производителя мороженого. Акционеры компании «Русский холодъ» приняли решение о ликвидации бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Все предприятия холдинга закроются. Владельцы АО «ТД «Русский холод»», ООО «Алтайхолод» и ООО «Лагуна Койл» решили ликвидировать торговые и производственные активы. Ликвидация займет 18 месяцев.

Издание сообщает, что это решение связано с долгами четырех юрлиц холдинга на 12,5 млрд рублей, с 1 мая приостановлены поставки и начат внутренний аудит. Власти Алтайского края уведомлены о закрытии производства и увольнении более 170 сотрудников с 8 августа.

Отмечается, что компания «Русский холод» работает на российском рынке с 2005 года. Производитель мороженого выпускал продукцию под брендами «Лакомка», «Настоящий пломбир», «Монарх» и «СССР».

Ранее KP.RU сообщил, что инвестгруппа А1 предлагала выкупить бизнес с долгами за 1,5 млрд рублей. Предполагалось, что компанию «Русский холод» выкупят всего за 1 рубль.