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НовостиЭкономика4 июня 2026 7:52

Глава Минфина Силуанов сообщил о полном финансовом суверенитете России

Глава Минфина Силуанов выступил на площадке ПМЭФ
Анастасия СУТОРМИНА
Глава Минфина Силуанов сообщил о полном финансовом суверенитете России. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минфина Силуанов сообщил о полном финансовом суверенитете России. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

У России нет зависимости от внешней финансовой инфраструктуры. С таким заявлением на ПМЭФ выступил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, у страны есть и работает своя инфраструктура. Более того, на возможность расчетов не повлияло даже отключение всех финансовых услуг извне.

«Мы работаем на свою собственную независимую финансовую и экономическую модель. Вот собственно это и есть суверенитет», — добавил Силуанов.

Ранее глава Минфина назвал довольно амбициозной задачей уже к 2030 году увеличить капитализацию фондового рынка страны до 66% от ВВП. Это поручил выполнить президент страна Владимир Путин.

Кроме того, Силуанов отметил, что в России задолженности регионов по кредитам из федерального бюджета в размере 1\3 могут быть перенесены с 2026 года на 2030 год.