В МИД РФ сделали заявление по поводу переговоров по Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия открыта для диалога по Украине. Об этом рассказали в российском МИД.

В ведомстве отметили, что при всей занятости переговорщиков, Москва и Вашингтон нацелены на продолжение переговоров по урегулированию украинского конфликта.

«Мы открыты для переговоров, но у нас есть переговорный трек, и этот переговорный трек функционировал до недавнего времени в формате «Россия - США - Украина»», — резюмировал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин во время общения с журналистами в кулуарах ПМЭФ.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле заметили неготовность главаря киевского режима Владимира Зеленского продвигаться к миру на Украине. Ведь если бы бывший комик хотел перейти к урегулированию процесса, то ему нужно было бы вывести войска из Донбасса.