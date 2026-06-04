Американец ударился головой и увидел «существ из будущего»: «Могу сказать точно, что жизнь после смерти есть»

Mirror: американец встретил семью во время клинической смерти и получил послание Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

37-летний Ландон Деннис из штата Юта (США) пережил клиническую смерть после падения с кухонной стойки, он ударился головой и потерял сознание. Медики несколько раз возвращали его к жизни, а в этот момент, по словам мужчины, он оказался в ином мире, пишет Mirror.

Там, утверждает американец, он встретил дух своего дедушки и племянницы, умерших ранее, а затем пообщался телепатически с двумя существами, которых счел своими родственниками из будущего. Они предупредили его о двух событиях — одно уже произошло, второе еще предстоит.

«Я могу сказать точно, что жизнь после смерти есть. Если вы скучаете по кому-то из родных, вы снова с ним встретитесь», — добавил Деннис. Он надеется, что его история поможет людям, переживающим горе или борющимся с зависимостью.

Ранее 24-летняя мексиканка, пережившая клиническую смерть на 10 минут из-за двусторонней тромбоэмболии легочной артерии, рассказала, что «перенеслась» на пять лет вперед, прожив в будущем с 2025 по 2030 год в параллельной временной линии.