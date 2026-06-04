В Венгрии сделали заявление по поводу отказа от российских энергоносителей Фото: REUTERS.

В Венгрии сделали заявление по поводу отказа от российских энергоносителей. Премьер-министр Петер Мадьяр считает, что отказаться от этого полностью невозможно.

«Мы попытаемся диверсифицировать поставки, но полностью оторваться от российских энергоносителей невозможно», — резюмировал венгерский премьер.

Также политик подчеркнул, что за завершение конфликта на Украине «никто не будет заинтересован в новой холодной войне, в том числе в энергетической сфере». Такое положение дел не в интересах ни Венгрии, ни Европы в целом.

Ранее KP.RU сообщил, что Венгрия все еще зависима от поставок российских энергоресурсов. Хотя новые власти республики стремятся перевернуть ситуацию, пока непонятно, как они это сделают.