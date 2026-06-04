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НовостиВ мире4 июня 2026 8:04

В Венгрии сделали заявление по поводу отказа от российских энергоносителей

Мадьяр считает полный отказ от российских энергоносителей невозможным
Людмила МИТРОХИНА
В Венгрии сделали заявление по поводу отказа от российских энергоносителей

В Венгрии сделали заявление по поводу отказа от российских энергоносителей

Фото: REUTERS.

В Венгрии сделали заявление по поводу отказа от российских энергоносителей. Премьер-министр Петер Мадьяр считает, что отказаться от этого полностью невозможно.

«Мы попытаемся диверсифицировать поставки, но полностью оторваться от российских энергоносителей невозможно», — резюмировал венгерский премьер.

Также политик подчеркнул, что за завершение конфликта на Украине «никто не будет заинтересован в новой холодной войне, в том числе в энергетической сфере». Такое положение дел не в интересах ни Венгрии, ни Европы в целом.

Ранее KP.RU сообщил, что Венгрия все еще зависима от поставок российских энергоресурсов. Хотя новые власти республики стремятся перевернуть ситуацию, пока непонятно, как они это сделают.