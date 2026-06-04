Лайнер Hondius скоро возобновит работу после вспышки хантавируса на борту Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка смертельно опасного андского варианта хантавируса, скоро вернется к работе, сообщает Nltimes.nl.

Компания Oceanwide Expeditions планирует возобновить рейсы с 13 июня. Первая экспедиция стартует из Лонгйирбена (Шпицберген) и пройдет через архипелаг Норделейке Эйсзее.

После прибытия в Роттердам судно прошло тщательную дезинфекцию. По итогам первоначальной проверки специалисты GGD Rotterdam Rijnmond назначили дополнительную санитарную обработку. Служба подтвердила, что все требования выполнены и «больше нет препятствий» для возобновления эксплуатации.

При этом 25 членов экипажа, находившихся на борту, останутся на карантине еще несколько недель. Иностранные граждане изолированы в специально оборудованных кабинах в портовой зоне.

Ранее KP.RU писал, что число подтвержденных случаев заражения хантавирусом в ходе вспышки на круизном судне MV Hondius достигло 13 после того, как Испания сообщила о новом заболевшем среди находящихся на карантине пассажиров. Три человека погибли.