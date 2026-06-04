У Европы нет здравых идей: В МИД РФ раскритиковали инициативы ЕС по Украине Фото: REUTERS.

В МИД РФ раскритиковали идеи Европы по Украине. Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин отметил, что у ЕС здравых идей нет. Об этом он рассказал в общении с журналистами в кулуарах ПМЭФ.

«Европа во всей этой схеме, о которой я говорил, не фигурирует никак. Не фигурирует именно в силу своей враждебной, деструктивной позиции в отношении России», — резюмировал российский дипломат.

Ранее KP.RU рассказал, что в Кремле получали сигналы от ЕС в отношении украинского кризиса. Москва знает, что Брюссель хочет занять место в переговорном процессе. Однако действия политиков Евросоюза делают это невозможным. Ведь они и дальше призывают к давлению на Россию и не настроены на стабильный мир в регионе.