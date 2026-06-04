Священника-экзорциста отстранили от работы за слова о демонах и НЛО в США Фото: Shutterstock.

Католический архиепископ Вашингтона, кардинал Роберт Макэлрой, отстранил от должности экзорциста священника Стивена Россетти, который публично заявил, что НЛО являются творением демонов. Об этом сообщает APNews.

Архиепископ также объявил о разрыве отношений с Центром духовного обновления Святого Михаила - некоммерческой организацией в Вашингтоне, возглавляемой монсеньером Стивеном Россетти.

Макэлрой подчеркнул, что утверждения Россетти, связывающие НЛО с демоническими силами, а также активное использование социальных сетей организацией, противоречат ясному учению Церкви о дьяволе, демонах и экзорцизме.

«Как экзорцист, я хотел привлечь внимание к этой опасности. Дело в том, что демоны любят скрываться. Они не хотят, чтобы мы знали, что они делают, потому что действуют эффективнее, когда мы этого не осознаём», - заявил Россетти в видео, опубликованном в соцсетях 29 мая.

Он также добавил: «Они могут проникать в наши умы и манипулировать событиями в мире, чтобы склонить нас к злу». По словам Россетти, многие, если не большинство, наблюдавших НЛО, на самом деле видели демонов.

Ранее KP.RU сообщил, что в Литве временно отстранили от службы священника, совратившего несовершеннолетнего.