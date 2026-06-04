Новак: топливный рынок России стабилен, цены растут в пределах инфляции Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация на топливном рынке России остается стабильной. Цены на большинстве заправок, в том числе вертикально интегрированных компаний, растут не выше уровня инфляции. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак 4 июня.

Отвечая на вопрос журналистов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о динамике цен на бензин и топливо, Новак подчеркнул, что правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой РФ продолжат контролировать ситуацию.

«В настоящее время ситуация стабильна. Цены на заправках вертикально интегрированных компаний и большинстве заправок не выше инфляции», — отметил вице-премьер России.

Ранее Александр Новак поручил Минэнерго, Минтрансу и Росавиации проработать возможность использования авиационного керосина марки JET A-1 в российских топливно-заправочных комплексах, включая его смешение с отечественными марками РТ и ТС-1.