МАГАТЭ сообщило о массированном обстреле объекта питания Запорожской АЭС Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило от Запорожской АЭС информацию о массированном обстреле Запорожской тепловой электростанции, распределительное устройство которой обеспечивает электроснабжение ЗАЭС. Об этом говорится в заявлении агентства в соцсети Х.

Группа МАГАТЭ на месте заметила легкий дым со стороны ЗТЭЭС и услышала звуки военной активности. Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность у МАГАТЭ, поскольку от этой ЛЭП зависит единственная оставшаяся линия электропередачи станции.

В последние недели она несколько раз отключалась, и ЗАЭС полностью переходила на аварийные дизель-генераторы для питания шести реакторов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрел атомной станции должен быть немедленно прекращен, чтобы избежать опасности длительного отключения электроэнергии на атомной станции. В настоящее время ЛЭП остается подключенной, а персонал ЗТЭЭС находится в укрытии в связи с обстрелом.

Ранее KP.RU писал, что Запорожская АЭС зафиксировала уже 17-е по счету временное отключение от внешних линий электропередачи, вызванное атакой беспилотника на Никопольскую подстанцию. Единственная оставшаяся линия была обесточена около 20 минут.