Энергодар полностью обесточен после атак ВСУ Фото: "КП" Архив.

Энергодар, расположенный в Запорожской области, оказался полностью обесточен после атак ВСУ на объекты инфраструктуру региона. Глава города Максим Пухов подтвердил, что критически важные учреждения города получают электроэнергию от резервных генераторов.

"В связи с ночными ударами киевского режима по Запорожской области ситуация с электроснабжением в городе усугубилась. Очередные атаки по гражданской инфраструктуре привели к повреждению энергообъектов" , - написал Пухов в MAX.

Вся городская критическая инфраструктура получает питание от резервных источников. Специалисты в области энергетики предпринимают все меры для стабилизации обстановки и снабжения города электричеством, заявил Пухов.

При этом глава города отметил, что точные сроки восстановления дать невозможно - слишком высоки риски повторных ударов ВСУ, целенаправленно по бригадам ремонтников и энергетиков.

Ранее KP.RU сообщил, что в последние недели боевики киевского режима массированно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, пытаясь спровоцировать ядерную катастрофу.