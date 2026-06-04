«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите прав стажеров и работодателей

Со стажерами будет заключаться временный трудовой договор: это позволит обеспечить им все предусмотренные трудовым законодательством социальные гарантии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты «Единой России» совместно с Минтруда РФ и социальными партнерами внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается закрепить в Трудовом кодексе понятия «стажер» и «стажировка в сфере труда», а также установить порядок прохождения стажировок.

Поправки помогут решить проблему занятости молодых специалистов, которых зачастую не берут на работу без опыта и стажа, отметил заместитель руководителя фракции «ЕР» Андрей Исаев. Он подчеркнул, что проблема трудоустройства молодежи является одним из наиболее актуальных запросов, поступающих партии при составлении Народной программы.

«Подготовленные нами поправки в Трудовой кодекс вводят специальный статус стажёра, который может быть обозначен в штатном расписании предприятия или организации. Стажировку могут проходить студенты, а также выпускники соответствующих профильных вузов и ссузов в течение первого года после окончания обучения», - сообщил парламентарий.

В документе предлагается в обязательном порядке заключать со стажерами временный трудовой договор. Таким образом, молодые люди получат все предусмотренные законом социальные гарантии, в том числе заработную плату не ниже МРОТ, трудовой стаж, пенсионные отчисления и право на оформление больничного. Продолжительность стажировки при этом не должна превышать шести месяцев. По словам Исаева, такие меры будут выгодны и предприятиям.

«На сегодняшний день многие работодатели не рискуют брать молодых специалистов сразу по основному трудовому договору без прохождения испытательного срока, и в результате им отказывают», - уточнил Андрей Исаев. По его мнению, стажировки помогут работодателям и молодым специалистам лучше узнать друг друга и в дальнейшем облегчат процесс трудоустройства.

Разработчики законопроекта также предлагают расширить действие ученических договоров. На сегодняшний день они могут оформляться только с организациями. Депутаты собираются предоставить право заключать ученические договоры индивидуальным предпринимателям, чтобы они брали молодежь на обучение по специальностям.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев привел тревожную статистику: сегодня стажировки предлагают в два раза меньше работодателей, чем 4 года назад. Причина – в отсутствии финансирования, об этом заявили 34% компаний. Предприятия боятся вкладываться в сотрудников без опыта, опасаясь, что они потом найдут себе новое место работы.

«Законопроект «Единой России» создает правовой фундамент для отношений «работодатель — стажер». Четкие правила игры снизят риски бизнеса и дадут молодёжи гарантии, что их труд и время будут защищены. Мы вводим обязательное наставничество - это ключевой элемент, который поможет стажеру не просто формально отбыть срок, а действительно освоить профессию», - отметил Михаил Киселев.

Особенно важно, считает парламентарий, что законопроект будет мотивировать выпускников вузов и ссузов выбирать работу по специальности.