Цифровой щит Арктики: в Якутии внедряют искусственный интеллект для раннего обнаружения лесных пожаров

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрей СОРОКИН, ЯСИА.

Правительство Якутии и компания Мегафон заключили соглашении о воплощении ряда проектов по развитию цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры. Документ подписали глава региона Айсен Николаев и генеральный директор оператора Хачатур Помбухчан. Сотрудничество направлено на внедрение решений, которые должны повысить уровень безопасности и качество повседневной жизни в суровых климатических условиях региона.

МегаФон намерен продолжить развитие своей инфраструктуры в Якутии. Особое внимание уделят созданию цифровой транкинговой сети для стабильной работы государственных структур во время чрезвычайных ситуаций. В планах также улучшение качества связи вдоль сезонных автозимников, в том числе на трассе «Яна». Эта дорога имеет стратегическое значение, соединяя арктические районы с центральной частью республики и федеральной трассой «Колыма».

Среди инновационных проектов — внедрение голосового робота, адаптированного под якутский язык. Первым заказчиком выступает Управление ЗАГСа при Правительстве региона. Новая система автоматизирует консультации для местных жителей и упростит обратную связь с государственными органами.

Еще одной важной сферой сотрудничества стал мониторинг лесных пожаров, ведь треть российских лесов находится именно в Якутии. МегаФон предложил расширить систему раннего обнаружения огня, объединив камеры видеонаблюдения на вышках сотовой связи, алгоритмы искусственного интеллекта и централизованную цифровую платформу. Камеры работают круглосуточно, а нейросети самостоятельно фиксируют дым и очаги возгорания, определяют координаты и моментально отправляют сигнал диспетчерам.

«Развитие цифровых технологий обеспечивает преодоление вызовов, связанных с нашей огромной территорией и особенностями климата. Мы рассчитываем, что закрепление сотрудничества с такими технологическими партнёрами, как «МегаФон», и внедрение современных решений позволит вывести качество жизни в Якутии, включая арктические территории, на принципиально новый уровень», - подчеркнул Айсен Николаев.

Как пояснил Хачатур Помбухчан, Якутия для компании — стратегически важный регион. Только за прошлый год техническая служба построила и модернизировала почти двести базовых станций, а в текущем году обновление прошли уже более полусотни объектов. По его словам, партнерство с региональными властями позволит сделать телеком-услуги доступнее для жителей и откроет новые перспективы для цифровизации госучреждений.