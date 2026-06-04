Коровы сбежали с кладбища и устроили хаос в больнице Фото: Александр УТКИН. Перейти в Фотобанк КП

В немецком городе Вольфхаген, федеральная земля Гессен, шесть коров устроили переполох в районной больнице, проникнув в отделение неотложной помощи. Перед этим животные сбежали с местного кладбища и направились прямиком к зданию медицинского учреждения. Об этом пишет Spiegel.

Как уточнили в правоохранительных органах в среду, всего с пастбища убежали восемь коров. Прохожий заметил бредущих к больнице животных и сразу сообщил о случившемся в полицию. Двух бунтарок стражам порядка вместе с помощниками удалось задержать прямо на парковке.

Однако остальные шесть коров оказались хитрее и пробрались внутрь здания. По данным полиции, животные смогли проникнуть в отделение неотложной помощи через автоматическую дверь, которая реагирует на движение. На этом их приключения не закончились: коровы самостоятельно поднялись по лестнице на второй этаж.

Хозяин животных при поддержке полицейских и добровольцев оперативно вывел нарушительниц спокойствия обратно на улицу. Владелец перевез стадо на конной повозке обратно на пастбище, которое находится примерно в километре от больницы. Пострадавших в результате этого происшествия нет.

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