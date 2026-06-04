В Совбезе рассказали, как ядерные учения России и Белоруссии повлияют на Европу

Ядерные учения РФ и Белоруссии отрезвят страны Прибалтики и всю Европу. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии должны охладить пыл прибалтийских стран и других членов ЕС. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности России Андрей Шевцов на полях ПМЭФ.

По его словам, подобные маневры призваны наглядно продемонстрировать мощный военный потенциал союза Москвы и Минска. В особенности это должно повлиять на государства Балтии, которые в последнее время наращивают военное присутствие НАТО у границ РФ. Шевцов считает, что тренировки по применению ядерного оружия способны умерить воинственные амбиции европейской элиты.

«Уверен, что эти действия отрезвят горячих и несдержанных на язык прибалтийских тигров и прочих европейских представителей», - подчеркнул он.

Напомним, что в этом месяце - с 19 по 21 мая - ВС России уже проводили ядерные учения. Их целью было отработать действия войск страны в условиях угрозы внешней агрессии.