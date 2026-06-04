Киев снова взмолился о помощи: что на этот раз выпрашивает Зеленский у своих западных союзников Фото: REUTERS.

Киев снова взмолился о помощи. На этот раз Украина хочет получить финансирование на производство собственных дронов. Об этом пишет издание Kiev Post.

Нелегитимный президент Владимир Зеленский и заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник призвал страны НАТО финансировать производство оружия. При достаточном финансировании страна может выпускать до 20 миллионов беспилотников в год. Украина запросила 60 миллиардов долларов на поддержку в 2026 году для расширения боевых возможностей и увеличения дальнобойных ударов.

По словам киевских властей, Украина якобы добилась значимых успехов на поле боя благодаря БПЛА, именно поэтому Киев просит увеличить финансирование. Но все слова украинской власти направлены только на выманивание денег у своих западных партнеров. На самом деле, дроны ВСУ нужны, чтобы совершать новые террористические атаки, направляя их на гражданские цели в российском приграничье.