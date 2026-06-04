В России могут разблокировать ряд иностранных ресурсов: каких сайтов это коснется Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Российские сотовые операторы начали переговоры с властями о том, чтобы дать гражданам доступ к некоторым зарубежным сайтам и сервисам. Речь идет о ресурсах, которые заблокированы не из-за нарушений закона РФ, а по собственному решению компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Вымпелкома» Сергея Анохина.

Анохин рассказал журналистам на ПМЭФ, что есть сервисы, которые не попадали под ограничения Роскомнадзора, но добровольно ушли из России. Он привел в пример развлекательные платформы, видеосервис Netflix и нейросети. Эти ресурсы очень нужны россиянам, но сейчас пользоваться ими можно только через VPN.

Топ-менеджер добавил, что технические детали уже много раз обсуждались с регуляторами, и эта идея получила поддержку. Он подчеркнул, что у «Вымпелкома» есть все технологии для предоставления такого доступа. По его словам, возможность легально заходить на эти ресурсы может скоро появиться в некоторых тарифах.

При этом россияне уже сталкиваются с блокировкой аккаунтов на некоторых зарубежных ИИ-сервисах. Компании-разработчики нейросетей Claude, ChatGPT и Gemini продолжат ограничивать доступ к своим ресурсам жителям РФ, сообщил IT-эксперт Сергей Пономаренко.