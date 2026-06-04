Захарова раскрыла, почему представители ООН не посещают место удара ВСУ по колледжу в Старобельск

Захарова: представители ООН не посещают Старобельск, требуя въезд через Украину. Фото: МИД РФ

Представители ООН отказываются посещать Старобельск для проверки причастности ВСУ к гибели подростков, настаивая на въезде через территорию Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ-2026.

«Знаете, почему туда (в Старобельск - прим. ред.) не едут? Потому что они (представители ООН - прим. ред.) должны туда заехать, как они говорят, с территории Украины», - пояснила она.

Захарова также провела параллель с ситуацией вокруг Бучи. По ее словам, те же самые представители международных структур в свое время распространяли фейки об этих событиях без какой-либо спецпроверки.

«Сколько нужно было ООНовцам, генеральному секретарю ООН, представителям совета Европы, ЕС для верификации? Нисколько», - добавила представитель МИД.

Ранее Мария Захарова на полях ПМЭФ рассказала биографию погибших при атаке ВСУ на Старобельск учащихся. В ходе своего доклада дипломат, не сдерживая слез, отмечала заслуги ребят в учебе и жизни.