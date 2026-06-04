Захарова: РФ внимательно отслеживает действия Японии по ремилитаризации. Фото: МИД РФ

Российская Федерация внимательно отслеживает действия Японии по ускоренной ремилитаризации и указывает на пагубность такой линии Токио. Об этом на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Японии нужно отказаться от курса на ремилитаризацию. Также Токио не может предавать забвению военные преступления властей страны в годы Второй мировой войны.

До этого официальный представитель МИД раскрыла, в каком случае начнется диалог с Японией. По словам дипломата, готовность нового японского премьера Санаэ Такаити решить проблему территорий и заключить мирный договор с Россией сама по себе не является новостью. Возобновление диалога возможно лишь при отказе Токио от текущего курса против РФ.