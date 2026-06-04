Любовь во вред: ветеринар раскрыла опасность объятий с кошками

Стресс от объятий способен подорвать здоровье кошки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Частые объятия и навязчивое внимание могут навредить кошке, рассказала кандидат биологических наук, ветеринар Наталья Зуева. По словам специалиста, питомцы ценят личное пространство, а постоянные попытки взять их на руки или прижать к себе способны вызвать сильный стресс. Об этом пишет «Абзац».

«Кошка – животное независимое, и для ее психологического комфорта жизненно важно иметь личное пространство, куда нет доступа даже хозяину. Она со своим характером не стремится ко всяким обнимашкам с человеком. Только когда кошка сама захочет, чтобы ее погладили, она подойдет», – рассказала Зуева.

Ветеринар подчеркнула, что у кошки обязательно должны быть места, где она может спрятаться и отдохнуть от общения. Если питомец ушел в укрытие, не стоит вытаскивать его оттуда без крайней необходимости.

По словам специалиста, постоянное нарушение личных границ животного может привести не только к ухудшению настроения, но и к проблемам со здоровьем. Стресс способен стать причиной обострения хронических заболеваний, которые раньше никак себя не проявляли.

Ранее британский зоопсихолог Дэвид Сэндс объяснил, что кошки часто ложатся на ноутбуки не из-за тепла. По его словам, питомцы таким образом метят территорию, оставляя свой запах на предметах, которыми человек пользуется чаще всего, пишет «Царьград».