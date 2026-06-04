Говорила, вытирая слезы: Мария Захарова не сдержалась, рассказывая об убитых Киевом детях

Захарова расплакалась во время рассказа о жертвах теракта ВСУ в Старобельске, фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, рассказывая о жертвах террористической атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске, не смогла сдержать слез. Дипломат утирала слезы, показывая фотографии погибших детей.

«Я буду вам показывать фотографии и рассказывать об этих детях. Я думаю, что их родители не смогут этого сделать в ближайшие годы, а мы это должны сделать», - сказала дипломат, вытирая слезы.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся брифинг официального представителя дипломатического ведомства. Захарова подчеркнула, что важно донести до мировой общественности позицию тех, кто не может сделать это самостоятельно. Она также отметила необходимость принятия правды, которую многие стремятся скрыть.

Напомним, в ночь на 22 мая боевики ВСУ нанесли удары 16 беспилотниками по общежитию и учебному корпусу Старобельского педагогического колледжа, расположенного в Луганской Народной Республике. В результате этого теракта погибли 21 человек, большинство из которых были несовершеннолетними студентками колледжа.

Ранее KP.RU сообщил, что Захарова назвала реакцию СМИ Запада на теракт в Старобельске чудовищной и кощунственной.