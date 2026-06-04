Медведев: Запад платит за Украину из глубинной ненависти к России, фото: Сергей Булкин/ТАСС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил готовность европейцев отдать последнюю рубаху, лишь бы помочь украинским нацистам. Дело тут не в любви к Киеву, не в сочувствии и неких моральных принципах. По словам Медведева, причина заключается в глубинной ненависти к России и русскому народу.

Медведев отметил, что Европа продолжает поддерживать военные амбиции нацистов, отдавая последние запасы и не жалея своих граждан.

«Именно так! Но вовсе не из-за любви к вільним украiнцям. Причина одна: глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами. Почему? Ненависть подчас иррациональна. Как когда-то сказал Александр III, у России нет друзей. Нашей огромности боятся», - написал Медведев в MAX.

Ранее KP.RU сообщил, что Медведев очень жестко высказался на тему теракта ВСУ в Старобельске. И особенно на тему реакции Запада на эту кровавую трагедию, который взвыл, только когда ответные ракеты РФ полетели на Киев.

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