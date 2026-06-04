В Минфине рассказали о наличии у России противоядия на случай новых вызовов Запада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия использует Фонд национального благосостояния как «противоядие» в случае кризиса, накапливая его в периоды улучшения экономической конъюнктуры. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ.

«У нас постоянно шарахает. И у нас уже к этому, мне кажется, выработалось определенное противоядие. Это первое. Второе, вы говорите, ФНБ сократился, но мы для этого, собственно, его и создавали. В тучные годы накапливаем, в те годы, когда требуется — используем», — ответил Силуанов на вопрос о том, готова ли Россия к новым вызовам от Запада.

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