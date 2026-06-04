Медведев: России нужно воспитать в себе привычку не верить западным элитам. Фото: Razmik Zackaryan/GLOBAL LOOK PRESS

России нужно воспитать в себе одно качество - ни в чем нельзя верить западным элитам. Об этом в своем канале на платформе Max заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Кроме того, российский политик отметил, что сейчас Запад скрепит зубами из-за того, что Россию разделить невозможно.

Ранее Дмитрий Медведев отметил, что страны Запада развернули процессы, которые грозят обернуться глобальной цифровой диктатурой. Политик подчеркнул, что США и Европа решили воспользоваться тем, что у них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети.

Также зампред Совета Безопасности предупредил, что страны Запада могут просчитаться в своих расчетах, что Россия никогда не применит ядерное оружие против бывшей Украины и тем более отдельных стран НАТО. Жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений, напомнил политик.