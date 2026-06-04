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НовостиПолитика4 июня 2026 10:04

«Чего ещё ждать от нацистского режима»: в МИД России прокомментировали угрозы Киева в адрес Лукашенко

Галузин: Киев снова выставил себя преступником, пытаясь угрожать Лукашенко
Семен ЗИМИН
«Чего ещё ждать от нацистского режима»: в МИД России прокомментировали угрозы Киева в адрес Лукашенко Фото: МИД

«Чего ещё ждать от нацистского режима»: в МИД России прокомментировали угрозы Киева в адрес Лукашенко Фото: МИД

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что киевские лидеры в очередной раз продемонстрировали свою террористическую и преступную сущность, предприняв попытки угрожать президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Чего еще ожидать от нацистского режима? Режима, чей главарь не гнушается угрозами в адрес России, в адрес Москвы, не гнушается угрозами атаковать Красную площадь во время торжественных мероприятий по случаю Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, как он это сделал с ереванской трибуны в начале мая нынешнего года», — уточнил дипломат на полях ПМЭФ.

Ранее Александр Лукашенко уже отреагировал на заявление Киева, в котором шла речь о потенциальных целях на территории республики. Белорусский лидер рассказал, каким может быть ответ на подобную агрессию.

Глава государства подчеркнул, что на Украине, конечно, могут планировать поражение пятисот объектов в его стране. Однако у Минска, по словам Лукашенко, есть всего одна, но «очень серьезная цель». Ее точные координаты давно известны, и находится она в непосредственной близости от границ Белоруссии.