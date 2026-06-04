Крашенинников: сроки давности применяются к приватизации квартир. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый закон о сроках давности в спорах о приватизации касается и квартир. Об этом рассказал председатель Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Павел Крашенинников на выездном заседании 4 июня.

«Это принципиально важный момент, о котором часто забывают в пылу политических дискуссий о крупном бизнесе. Отметим, что договоров о приватизации жилья было заключено более тридцати миллионов», — резюмировал Крашенинников в своем выступлении.

Также спикер отметил, что принятие этого закона защищает собственников жилья. Крашенинников считает, что граждане РФ не могут постоянно жить в страхе из-за того, что они могут лишиться жилья.

Ранее KP.RU рассказал лишь об одной причине, когда приватизация квартир может быть оспорена лишь спустя годы. Но все равно без решения суда собственника выселить не могут.