«Создавать не технологическую колонию»: эксперты обсудили цифровой суверенитет на ПМЭФ-2026

На форуме обсудили значение цифрового суверенитета. Фото: Summit Art Creations/Shutterstock/Fotodom

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) обсудили влияние искусственного интеллекта на медиа и журналистику. Генеральный директор LIFE и SHOT Денис Арапов рассказал, как нейросети меняют работу редакций.

«Сейчас в принципе поменялась профессия медийщиков. Вся наша редакция прошла переобучение на оператора ИИ и умеет писать промты. Благодаря этому мы увеличили количество новостей в 2,5 раза», – уточнил Арапов.

Он пояснил, что ИИ используется для подготовки черновиков, генерации изображений, персонализации материалов и аналитики, но не заменяет человека в вопросах контекста, эмоций и смыслов. Арапов подчеркнул, что профессиональные СМИ становятся особенно важными в эпоху постправды, дипфейков и информационных манипуляций.

Кроме того, гендиректор обсудил значение цифрового суверенитета. По его словам, страны должны развивать собственную ИИ-инфраструктуру и не зависеть от зарубежных платформ, иначе рискуют оказаться в роли технологических колоний.

«Суверенитет в эпоху ИИ – это способность обеспечивать своих граждан вычислительными данными так же бесперебойно, как электричеством. Не покупать его у тех, кто может отключить в любое время по политическим мотивам, а производить самим», – заключил Арапов.