Александр Беглов: Бывший следственный изолятор «Кресты» превратится в культурно-деловое пространство

Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2026 при участии губернатора Александра Беглова и заместителя генерального директора АО «ДОМ.РФ» Дениса Филиппова. Фото: пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

В исторических зданиях бывшего следственного изолятора «Кресты» будет создано современное культурно-деловое пространство, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Соответствующее соглашение было подписано 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме при участии главы города и заместителя генерального директора АО «ДОМ.РФ» Дениса Филиппова.

«Подписано важное соглашение о судьбе знакового для города проекта. Мы дадим новую жизнь уникальному историческому месту в центре города и сформируем новый культурный кластер. Город получит ещё одну точку новой туристской географии»,- отметил Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что в 2001 году «Кресты» получили статус объекта культурного наследия регионального значения. Александр Беглов подчеркнул, что реконструкция исторических зданий будет проводиться с соблюдением всех норм по охране памятников. Новый культурный кластер станет еще одним примером того, как город сохраняет свою историю, сочетая ее с развитием современной инфраструктуры. По словам губернатора, концепция инвестора также учитывает потребности верующих, поскольку на территории «Крестов» располагается храм Александра Невского.

Подписанное на ПМЭФ-2026 соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта предусматривает проектирование и строительство подземного пешеходного перехода: он будет соединять «Кресты» с причалом, расположенным на Арсенальной набережной. Благодаря такому решению в городе появится еще один популярный водный туристический маршрут, а у посетителей будет доступ к новому кластеру с воды.

Бывший следственный изолятор «Кресты» - один из наиболее известных и крупных в России. Изначально петербургская одиночная тюрьма, открывшаяся в 1893 году на Выборгской стороне, состояла из двух крестообразных по форме корпусов – так изолятор получил свое название.

В корпусах находилось более тысячи одиночных камер, в которых содержались уголовные преступники, а также политические, приговоренные к одиночному заключению – например, народовольцы. В начале XX-го века в «Крестах» стали преобладать политзаключенные, в том числе революционеры.