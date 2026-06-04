В Сети завирусились снимки необычной атомной подлодки Китая: в чем ее особенность

В интернете появились спутниковые снимки новейшей китайской атомной подводной лодки с нестандартной конструкцией. Фото: Спутниковый снимок

В интернете появились спутниковые снимки новейшей китайской атомной подводной лодки с нестандартной конструкцией. Об этом пишет The War Zone.

«Судя по изображениям, у подводной лодки нет традиционной рубки», - указано в статье.

По данным издания, длина субмарины составляет около 120 метров, ширина – 10-11 метров. Это делает ее крупнее дизель-электрических подлодок и длиннее большинства китайских атомных субмарин. Назначение техники пока остается неизвестным.

Отсутствие рубки дает субмарине ряд тактических преимуществ: она становится тише, быстрее и маневреннее. Вместе с тем конструкция создает и определенные ограничения. В надводном положении снижается осведомленность и защищенность экипажа, а также теряется возможность пробивать лед при всплытии.

Газета предположила, что, вероятно, лодка рассчитана на длительное нахождение под водой, а не на надводные операции.

Ранее в Крыму началась подводная экспедиция по изучению затонувшего в 1918 году парохода «Ростов». В настоящий момент судно лежит на правом борту всего в примерно 40 метрах от берега.