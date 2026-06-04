Четверо рабочих заживо сгорели в машине при нападении в Италии

Однако четвертому афганцу, получившему ожоги рук, удалось сбежать. Фото: Global Look Press\Roberto Brancolini

Использование труда мигрантов на сельскохозяйственных работах в Италии оказалось в центре внимания после того, как четверо мужчин – трое афганцев и один пакистанец – предположительно были заживо сожжены в машине на АЗС в Калабрии. Об этом сообщила газета The Guardian.

"Нападение было зафиксировано камерой видеонаблюдения на заправке в Амендоларе, недалеко от Козенцы. По словам прокурора Алессандро Д’Алессио, двое граждан Пакистана были арестованы по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах", - говорится в публикации.

Издание отметило, что на записи видно, как подозреваемые заливают жидкость в заднюю часть автомобиля, припаркованного рядом с бензоколонкой. Затем подожгли его и заблокировали двери, чтобы не дать жертвам выбраться наружу. Однако четвертому афганцу, получившему ожоги рук, удалось сбежать через багажник.

По словам выжившего, сборщика клубники, он проживал в одной квартире с четырьмя жертвами, а убийцы были частью «огромной пакистанской мафии». Жертвам угрожали оружием и ножами, заставляли работать без оплаты, предоставляя только еду и питание.

Как писал сайт KP.RU, в апреле Италию потрясло происшествие в коммуне Сарцана, где мигрант из Нигерии среди бела дня прямо в городском парке у детской площадки убил кошку и пытался ее приготовить. Тревогу забили очевидцы и немедленно вызвали карабинеров, которые и доставили мигранта в полицию. За нарушение мигранта осудили.