Три человека погибли при крушении вертолета ВМФ Британии

Вертолет Merlin разбился во время тренировочных учений.

В Великобритании женщина-пилот Королевского военно-морского флота (ВМФ) погибла в результате крушения вертолета, в результате ЧП также погибли двое членов экипажа. Об этом сообщило издание Daily Mail.

"Обломки были разбросаны по траве в Суртон-Дауне недалеко от Окехамптона, графство Девон, после того, как вертолет Merlin упал во время тренировочных учений рано утром в среду", - говорится в публикации.

По данным издания, король Карл III осведомлен о крушении вертолета и направит личные письма семьям погибших, а принцесса Уэльская также выразила свои соболезнования.

В статье отметили, что место ЧП, в результате которого были перекрыты несколько местных дорог, включая трассу A30, находится между авиабазами Королевского флота в Йовилтоне (Сомерсет) и Калдройзе (Корнуолл). Оно также расположено неподалеку от военного лагеря Окехамптон и используемого для обучения экипажей вертолетов Merlin из состава вертолетного подразделения коммандос.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в графстве Кент разбился в поле истребитель Fly A Spitfire времен Второй мировой войны. В результате инцидента пилот и пассажир не пострадали. Свидетели рассказали местным СМИ, что истребитель «вышел из строя» и «едва не врезался» в деревья, а потом разбился в поле. На опубликованных кадрах с ЧП можно увидеть, как самолет падает на землю, но никаких признаков взрыва не зафиксировано.